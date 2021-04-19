محكمة النزاهة تقرر بحبس عضو في مجلس محافظة بابل بجريمة الفساد

محكمة النزاهة تقرر بحبس عضو في مجلس محافظة بابل بجريمة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قضت محكمة النزاهة، يوم الاثنين، بحبس عضو بمجلس محافظة بابل المنحل، لمدة سنة على خلفية قضية فساد.وأبلغ مصدر مطلع ، أن “محكمة الحلة الخاصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً على عضو مجلس محافظة بابل المنحل علي جاسم السلطاني، بالحبس لمدة سنة على قضية فساد”.وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها في محاربة الفساد المستشري على نطاق واسع، وتعد على رأس مطالب احتجاجات شعبية عارمة تشهدها البلاد منذ نحو عامين.

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