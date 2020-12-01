محمد:نشر لعبة كرة القدم النسوية في مدارس العراق

محمد:نشر لعبة كرة القدم النسوية في مدارس العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية، برئاسة أزهار محمد، الثلاثاء، اجتماعاً مع اللجنة النسوية لرابطة الدوري الاسباني، وذلك للتباحث في الأمور والقضايا التي تسهم في الارتقاء بواقع الكرة النسوية.وقالتْ رئيسة اللجنة، أزهار محمد في بيان للتطبيعية انه “تم الاتفاق، في الاجتماع، على فتح آفاق التعاون مع وزارة التربية/ الدائرة العامة للتربية الرياضية، بشأن إقامة الأنشطة والبطولات الخاصة لكرة القدم (الصالات والمكشوفة)، ابتداءً من رياض الأطفال وصولا لجميع المراحل الدراسية”.وأضافت “حرصت اللجنة النسوية، في الاجتماع، على ضرورة توسيع القاعدة ونشر لعبة كرة القدم النسوية في المدارس والتربيات في المحافظات كافة، على أمل اكتشاف اللاعبات الموهوبات اللائي لديهن القدرة على الإبداع، ورسم مستقبلٍ زاهر لهن مع المنتخبات الوطنية”.

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