محمود:السوداني الرجل الباحث عن تطوير الرياضة

محمود:السوداني الرجل الباحث عن تطوير الرياضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، اليوم الخميس، أن في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نعيش أفضل العلاقات بين المؤسسات الرياضية.وذكر محمود في حديث صحفي، “تشرفتُ بلقاء رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقدّمت له بالنيابة عن أسرة كرة القدم وجماهيرنا الرياضية الشكر على دعمه المستمر والثابت للمنتخبات الوطنية“.وأضاف: “وجدتُ في شخص رئيس الوزراء، الإنسان الرياضي الباحث عن تطوير رياضة الوطن بمختلف المجالات، وتحقيق حلم العراق في الوصول لمونديال كأس العالم 2026، وتكرار إنجاز أولمبياد أثنيا 2004، وأبدى رغبته الكبيرة في مواصلة الدعم حتى تعود منتخباتنا إلى صدارة القارة والتواجد في المحافل العالمية“.وزاد يونس محمود، “أكدت للسوداني أننا في عهده نعيش أفضل العلاقات بين المؤسسات الرياضية، حيث أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكرة يقفون صفًا واحدًا من أجل تحقيق هدف الدولة والجماهير والإعلام، وهو مواصلة تحقيق الإنجازات“.وأكد أن “السوداني وعدني بمواصلة الدعم وزيارته لجميع المنتخبات الوطنية، لما تمثله كرة القدم والرياضة في العراق من أهمية كبيرة”، مشدّدًا على أنه يدعم الجميع من أجل إعتلاء منصات الأبطال، فالعراق هو العنوان الأبرز والهدف الأكبر”.

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