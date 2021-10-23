محمود:مهمتي مع المنتخب العراقي ستبدأ في المباراة المقبلة مع الفريق السوري

محمود:مهمتي مع المنتخب العراقي ستبدأ في المباراة المقبلة مع الفريق السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يونس محمود، اليوم السبت، موعد بدء مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني. وقال محمود، إنه “تحدث شخصياً مع لاعب المنتخب الوطني جستن ميرام”، مبينا وجود قناعة بعدوله عن قرار الاعتزال والعودة للمنتخب الوطني”.وأضاف: كان هناك خطأ في إيصال معلومات غير دقيقة عن جستن ميرام”، لافتا الى إن “مدرب المنتخب الوطني أدفوكات سلمه قائمة تضم 7 لاعبين من الدوري لاستدعائهم للمنتخب الوطني وهو أمر جيد”. وأشار إلى أن “مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني ستبدأ من المباراة المقبلة للمنتخب أمام سوريا ضمن تصفيات كأس العالم في قطر”.ونفى محمود وجود خلاف مع باسل كوركيس، موضحا أن “قرار ابعاده اتخذ قبل الذهاب مع المنتخب الوطني لخوض مباريات التصفيات”. وكشف عن وجود “نية لإجراء العديد من التغييرات في طواقم المنتخب الوطني، وهي من صلاحياتي وحقي كمشرف للمنتخب الوطني أن اختار الكادر الذي ننسجم معه”. وبشأن ما أثير من احاديث حول حجز غرفة لتحويلها الى مقهى، نفى محمود هذه الاحاديث بالقول، إنها ستكون غرفة للاستراحة لا غير”.

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