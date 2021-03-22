مدرب فريق ليستر سيتي يتطلع إلى إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

مدرب فريق ليستر سيتي يتطلع إلى إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدرب ليستر سيتي، بريندان رودجرز، إن فريقه يتطلع إلى كتابة التاريخ وإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة، بعد الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في دور الثمانية، امس الأحد.وتفوق ليستر على يونايتد بفضل ثنائية كليتشي إيهيناتشو وهدف من يوري تيليمانس، ليصل إلى قبل نهائي المسابقة لأول مرة منذ 1982، وسيواجه ساوثهامبتون على بطاقة الظهور في النهائي.وخسر ليستر في النهائي أربع مرات آخرها في موسم 1968-1969 عندما تعثر 1- صفر أمام مانشستر سيتي، وأكد رودجرز أنه حان الوقت لإيقاف ذلك.وأضاف رودجرز “نحن في الدور قبل النهائي ولدينا فرصة للوصول إلى النهائي وكتابة التاريخ، بالنسبة للنادي فإن الوصول إلى النهائي والفوز باللقب سيمثل شيئا استثنائيا حقا، فهذا اللقب لم يسبق للنادي إحرازه”. 

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