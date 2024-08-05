مدير عام سابق في وزارة الصحة في قبضة هيئة النزاهة

مدير عام سابق في وزارة الصحة في قبضة هيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت لجنة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، مديرا عاما سابقا من السلـطات الإماراتـية .وذكر بيان للنزاهة ، ان “المتهم كان يعمل مديرا عاما في وزارة الصحة وهو مداناً بـ(١٢) قضية”.وأشار الى ان دائرة الاسترداد في الهيئة، أكدت ان مجموع أحكام الحبس والسجن الصادرة بحق المدان تصل إلى (٢٨) سنة”.وأوضح، أن “القضايا المدان بها تتوزع بين هدر المال العام ومخالفة الواجبات الوظيفية”.

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