مذكرة تفاهم استخبارية بين العراق والسعودية

مذكرة تفاهم استخبارية بين العراق والسعودية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الاستخبارات الوطني، امس الإثنين (11 أيلول 2023)، على مذكرة تفاهم بين الاستخبارات العسكرية العراقية وهيئة الاستخبارات السعودية.وأفاد بيان لمستشارية الأمن القومي ، ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس الجلسة العاشرة لعام 2023، لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات العراقي ناقش فيها “مذكرة التفاهم بين مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وهيئة الاستخبارات السعودية، وجرت الموافقة على جميع المقترحات بشأن الملف الأول من المذكرة، والتوصية بإغناء مذكرة التفاهم وتطويرها، بما يخدم الجانبين العراقي والسعودي”.وقدم الأعرجي بحسب البيان “الشكر والتقدير لجميع الأجهزة الأمنية لدورها الفاعل في تأمين الزيارة المليونية، مؤكدا أن الإشراف المباشر لرئيس الوزراء له الأثر الكبير والدافع القوي للأداء المميز للوزارات والجهات ذات العلاقة في إنجاح الزيارة”.وناقش المجلس “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها وأهمية توحيد الجهود للارتقاء بمستوى الأداء لمركز المعلومات الاستخباري المشترك وآليات توحيد المعلومات الاستخبارية والأمنية”.

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