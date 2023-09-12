مذكرة تفاهم استخبارية بين العراق والسعودية

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وزارة النفط تعتزم إنشاء مشروع النبراس للبتروكيماويات
النفط النيابية تطالب المالية بصرف الأموال لتأهيل أنابيب النفط ومستودعاتها
نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بقانون الموازنة تأخذ ولا تعطي
حزب تركماني:عودة حزب بارزاني إلى كركوك يجب أن تكون مشروطة
الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
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وزارة النفط تعتزم إنشاء مشروع النبراس للبتروكيماويات
النفط النيابية تطالب المالية بصرف الأموال لتأهيل أنابيب النفط ومستودعاتها
نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بقانون الموازنة تأخذ ولا تعطي
الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
خبير اقتصادي كردي: السليمانية تعتمد على البضائع الإيرانية وليست التركية
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
مصدر حكومي: تركيا لا تحترم سيادة العراق جراء ضعف السوداني وإطاره الحاكم وتبعيتهم الإيرانية
نائب: إيران هي من تدير الماكنة الانتخابية لمكونات الإطار والثورة الشعبية هي الحل لإجراء التغيير
خبير اقتصادي: البنك المركزي الباب الرئيسي لتهريب الدولار إلى الخارج
مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
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