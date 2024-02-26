مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي

مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي
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بقلم: د. نجم الدليمي

1- اقدمت جهات حكومية ذات العلاقة بقضية مرتبات المتقاعدين المظلومين( مدنيين وعسكريين) وبالتواطئ، او التنسيق مع بعض المتنفذين في السلطة لسرقة مرتب كامل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايار \ حزيران \ 2015…؟

2- لقد تمت السرقة تحت غطاء باهت وخادع وغير قانوني وغير مالوف وغير عادل وغير انساني وهذا تم في ظل الاحتلال الأجنبي للعراق، وفي ظل حكم نظام المحاصصة المقيت وفي حكم الاغلبية الشيعية والجميع يدعون الاسلام والمسلمين…وليس من باب الصدفة ان يقول الشعب العراقي شعاره (( تحت غطاء الدين باكونا الحرامية بامتياز)).

3- لقد تم تمرير هذه اللعبة الخسيسة وبغض النظر، من قام بها او خطط لها فهي تتعارض مع القيم الإنسانية والاسلامية وتعكس شكل ومضمون طبيعة النظام السياسي الحاكم في العراق المحتل اليوم وهذه العملية لن ولم تحدث في اي بلد في العالم حتى في الصومال وجيبوتي…. مع احترامنا لهذه الدول فهي لن تقوم بذلك مثل ما قام قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الحاكم.

4- لقد تم تمرير هذه السرقة الخدعة الخسيسة على المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين تحت ارباك (( ذكي)) الا وهو: مرة يدعون انهم يسلمون المرتب التقاعدي في بداية الشهر ومرة يدعون في نهاية الشهر، والخدعة الثانية، هو بين زوجي / فردي، فردي / زوجي، كل هذه الادعاءات فارغة وكاذبة في شكلها ومضمونها، فمن قام بها ومن نفذها ومن استلم قوت هؤلاء الفقراء والمساكين والمضطهدين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين فهو لص محترف واجرم بحق اكثر من 4 ملايين متقاعد. وعلى هذا الأساس ضاع حق المتقاعدين بين هذه الكلاوات اللامبدئة واللاقانونية.

5- انا شخصياً احمل السلطة الحاكمة التنفيذية والتشريعية والقضائية في تلك الفترة الزمنية مسؤولية تلك السرقة اللاقانونية من قوت افقر الفقراء والمساكين والمضطهدين في العراق الا وهم المتقاعدين مدنيين وعسكريين وهم كبار السن وان الغالبية العظمى منهم مرضى بأمراض عديدة، الضغط، السكر…. وان مرتبهم المزري تقوم السلطة بسرقته عيني عينك كما يقال.

6- بعملية حسابية بسيطة، ان عدد المتقاعدين بافتراص 4 ملايين متقاعد وبالمتوسط المرتب التقاعدي نحو مليون دينار عراقي فاجمالي السرقة هو الاتي :

4000000 متقاعد مضروبا في 1000000 هذا يساوي :4000000000000 دينار عراقي اي اقل شيئ حجم السرقة هو 4 ترليون دينار عراقي؟ هل هذا معقول ياقادة نظام المحاصصة؟

7- من وجهة نظري تتحمل جمعية المتقاعدين ايضاً مسؤولية في ذالك ولم تحرك ساكناً تحركت شكليا وسكتت؟ لماذا؟ وهل…..؟

8- نطالب حكومة السوداني ان تقوم بالتحقيق العادل والمشروع حول هذه السرقة الخدعة الخسيسة من قبل السلطة والمتنفذين فيها ونطالب السلطة القضائية التشريعية من ان تقوم بالتحقيق في هذه الخدعة اللاقانونية والغير قانونية. ونطلب استرجاع المرتب كامل للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المظلومين الذي سرق منهم وعلى جمعية المتقاعدين تحريك القضية من جديد لصالح الفقراء والمساكين والمضطهدين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

9- كاتب الموضوع لم يستلم مرتبة التقاعدي لشهر ايار، وراجعت مصرف الرشيد، فرع البياع وتحدثت مع المدير وقال نصا (( دكتور اتفق معكم بالكامل.. ولكن القضية ليست منا…. ورفعت يدها الى الاعلى…)) والقصد واضح؟ وكاتب هذه السطور كتب عدة مقالات حول الموضوع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها رسالة خاصة الى اللجنة المالية البرلمانية في وقتها وبدون جواب لغاية الآن؟.

10- سؤال مشروع؟ هل يعقل مواطن لدية عقل وضمير وفي حكم قادته يدعون الاسلام…. يقومون بسرقة قوت اشد الفقراء في العراق؟ والغالبية العظمى من المكون الشيعي ويؤكدون انهم يسيرورن على نهج الامام علي عليه السلام وعلى نهج الامام الحسين عليه السلام؟ اين انتم من الائمة ونهجم العادل والمشروع والديمقراطي؟ هل يمكن ان نسمع رأي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمصارف بخصوص ذلك؟ لو غلس يا ابو عبدالله غلس؟ معيب عليكم جميعاً وبدون استثناء.

11- وفي حالة عدم الاستجابة واسترجاع المرتب التقاعدي المسروق على جمعية المتقاعدين ان تقوم بتقديم شكوى الى المنظمات الدولية ومنها منظمة حقوق الإنسان الدولية والمحاكم الدولية بهدف انصاف الحق لصالح المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين وهذا حق مشروع ويمكن توكيل مجموعة من المحامين العراقيين بهذه القضية المشروعة واعطاء نسبة معينة للمحامين في حالة استرجاع السرقة والنسبة معروفة دولياً. انهضوا ايها المتقاعدون بالمطالبة بحقكم المسروق وسط النهار.

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