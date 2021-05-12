مرجعية النجف تدعم مساندتها للشعب الفلسطيني “لفظيا”

مرجعية النجف تدعم مساندتها للشعب الفلسطيني “لفظيا”
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النجف/ شبكة أخبار العراق- أكدت المرجعية الدينية، الأربعاء، مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين، داعية الى الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة.وفيما يلي نص البيان:

تؤكد المرجعية الدينية – مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف، وتدعو الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة.ان المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات.نسأل الله تعالى أن يعينهم ويمدّهم بنصر منه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.

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