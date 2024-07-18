مركز إستراتيجي “يأمل” بأن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 4.4%

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان العراق احتل المرتبة السابعة بمؤشر الأكثر والأقل دخلاً للفرد في الدول العربية خلال العام 2024 وفق دراسة أعدَّها صندوق النقد الدولي، إذ اقترب معدل دخل العراقيين من 6 آلاف دولار سنويا.واضاف الغراوي في بيان اليوم، أنه وبحسب دراسة صندوق النقد الدولي، تصدرت قطر الترتيب بنحو 82 ألف دولار كدخل سنوي، وجاءت مصر في أدنى القائمة بـ 3770 دولاراً، بينما جاء العراق في المركز السابع بحصول الفرد فيه خلال هذا العام على 5880 دولاراً أي بما يساوي أكثر من 7 ملايين دينار وفق السعر الرسمي. وأردف بالقول ان معدل الناتج المحلي للفرد العراقي بلغ في عام 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نمواً خلال عام 2022 بلغ 7.9%، منوها الى أنه المؤمل أن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% بما ينعكس على معدل الدخل الفرد السنوي .وأكد الغراوي ان قطر تحتل المرتبة السابعة عالميا في معدل الدخل السنوي للفرد . وعربياً جاءت الإمارات في المركز الثاني بنحو 50.6 ألف دولار، و السعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.وطالب رئيس المركز، الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتعزيز التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمار العالمي، وإنشاء صندوق الأجيال، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد والاستثمار، ووضع هدف عام 2030 ليصل العراق في المرتبة الثانية في مؤشر مدخولات الفرد العراقي .