مركز اقتصادي يحذر من فرض ضرائب ورسوم على المواطن في موازنة 2023

مركز اقتصادي يحذر من فرض ضرائب ورسوم على المواطن في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي ضمن موازنة 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين.وقال مدير المركز وسام الحلو في بيان، إن “هناك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة”.وأضاف، أن “هذه الضرائب التي يُراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفاً إضافية تثقل كاهل المواطنين وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد يدفع ثمنه القطاع الخاص بسبب اعتماد غالبية المعامل والمصانع على المشتقات النفطية ناهيك عن زيادة كلف النقل على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذي يعتمدون على وسائل النقل في القطاع الخاص كسيارات (الكيا) 11 و14 راكباً أو سيارات التكسي داخل بغداد والمحافظات وخارجها ممن ينتقلون بين المحافظات”.وتابع، “أما على صعيد مالكي السيارات الخاصة فأن الأسعار المرتفعة ستزيد من الإنفاق على الوقود وبطبيعة الحال فإن الارتفاع سيؤثر على جميع مناحي الحياة بسبب ارتفاع أجور النقل وكذلك ارتفاع سعر الوقود المباع للمولدات الأهلية”.

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