مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرد شكوى(رعد حمودي)

مركز التسوية والتحكيم الرياضي يرد شكوى(رعد حمودي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، الشكوى التي تقدم بها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السابق رعد حمودي بدعوى عدم قانونية الإجراءات المتخذة بإقالته من قبل الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي الأخير. وقال إعلام القضاء في بيان ، إن “الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد أكد أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، رد الشكوى التي تقدم بها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السابق رعد حمودي بدعوى عدم قانونية الإجراءات المتخذة بإقالته من قبل الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي الأخير”، مبيناً “ان اللجنة الأولمبية تسلمت إشعاراً رسمياً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بردّ الدعوى التي كان تقدم بها حمودي إثر إقالته”.وكانت الجمعية العامة اتخذت قراراً بإقالة الرئيس السابق رعد حمودي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في الخامس من شهر كانون الأول الجاري بعد إجراءات شرعية على وفق مفردات النظام الداخلي والقانون الأولمبيين النافذين.

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