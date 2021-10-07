مزاعم الإرهابي مؤنس:رئيس الحكومة المقبلة من حشدنا الولائي!!

مزاعم الإرهابي مؤنس:رئيس الحكومة المقبلة من حشدنا الولائي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الإرهابي الميليشياوي في كتائب حزب الله المدعو حسين مؤنس، ان رئيس الوزراء المقبل، سيكون مرشحا من قوى الحشد الشعبي.وقال في بيان ، ان “قوى المقاومة والحشد الشعبي اثبتوا انهم هم الحريصون على تنفيذ مشروع الإمام خميني الكوني انطلاقا من العراق ولديهم العزيمة الكبيرة لدمج العراق بإيران الثورة”.واضاف، ان “مشروع الإمام  يحتاج لابناءه المخلصين، وهؤلاء سوف تفرزهم الانتخابات في العاشر من تشرين الحالي، وهم يملكون الاغلبية الساحقة من شيعة الإمام خميني وخامامئني والسيستاني، .وتابع، ان “الكتل السياسية جميعا تعرف جيدا قوة وجود الاطراف المخلصة المساندة للمقاومة والحشد الشعبي، وتعرف جيدا ان مستقبل العراق سيكون بايديهم الامينة”.واشار الى، ان “مسألة اخراج قوات الاحتلال هي اهم اولوياتنا، ولن نتنازل او نحيد عن هذا الامر”.

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