مسؤول:الكاظمي أهدر ملايين الدولارات من أجل التقارب الإيراني السعودي !!

مسؤول:الكاظمي أهدر ملايين الدولارات من أجل التقارب الإيراني السعودي !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، عن احتضان بغداد لجولة مباحثات إيرانية سعودية بشأن الملفات العالقة ومستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من خلال المؤتمرات والاجتماعات التي كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات والشعب العراقي يموت جوعا وعطشا بسبب النفوذ الإيراني في العراق واستمرار إيران على قطع المياه عن العراق، واكد المسؤول أن إبراهيم رئيسي كلف الكاظمي في السعي لهذا التقارب لحاجة ايران لعنصر الوقت .وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إن ممثلين من إيران والسعودية عقدوا جولة جديدة من المحادثات في بغداد، الأسبوع الماضي، وبحثوا “المسائل العالقة بين البلدين وفقا لخارطة طريق تم الاتفاق عليها سابقا بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي بين البلدين”.واشار الى ان جولة المباحثات كانت “إيجابية”.ولعب العراق  بتوجيه من  غلرئيس الإيراني رئيسي مؤخرا دور الوسيط بين الخصمين . وتسائل المسؤول العراقي، ما فائدة العراق من هذا التقارب؟؟، وتأكدت المحادثات بين البلدين بشكل رسمي للمرة الأولى في كلمة للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، قال فيها إن “إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية”.واكد على “احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة”.

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