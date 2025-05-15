مسؤول حكومي: حسين والعوادي المخولان رسيما بالحديث عن القمة العربية

مسؤول حكومي: حسين والعوادي المخولان رسيما بالحديث عن القمة العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول في الحكومة العراقية، الخميس، أن المتحدثين الرسميين المخولين بالحديث باسم القمة العربية المقرر انطلاقها السبت المقبل في بغداد هما فقط وزير الخارجية فؤاد حسين، والمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.وقال المسؤول ، إن “هذين الاسمين هما المخولان حصراً بالتصريح عن القمة العربية، ولا يحق لأي جهة أخرى التحدث باسمها”.ويأتي هذا التوضيح الحكومي بعد إعلان سابق عن تسمية أربعة متحدثين رسميين باسم القمة.وعن هذا، أوضح المسؤول الحكومي، أن “أي تصريحات تصدر من غير هذين الاسمين (فؤاد حسين وباسم العوادي) تمثل آراء شخصية أو تحليلية”، مؤكدا أن “أي أسماء أخرى تصنف كمحللين سياسيين فقط ولا يمثلون القمة بشكل رسمي”.

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