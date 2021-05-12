مسؤول سياسي: الأشيقر ينافس الاخرين على رئاسة الحكومة القادمة

مسؤول سياسي: الأشيقر ينافس الاخرين على رئاسة الحكومة القادمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مسؤول  سياسي رفيع المستوى ،اليوم الاربعاء، إن من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة هو السياسي والخبير الاقتصادي مازن الأشيقر، واضاف، ان الأشيقر سبق وان طرح اسمه لرئاسة الوزراء بعد فشل تمرير محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في عام 2019 ، واكد ان التيار الصدري أدرج اسمه ضمن مجموعة أسماء لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة القادمة شملت كل من ” الدكتور علي شكري رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية ، نصار الربيعي رئيس الدائرة السياسية للتيار الصدري ، وليد الكريماوي المستشار السياسي لمقتدى الصدر ، محمد جعفر الصدر سفير العراق في لندن ، مازن الأشيقر كمرشح تكنوقراط “،وأوضح المسؤول ، ان التيار الصدري سبق وأن رشح الأشيقر لوزارة الإتصالات عام 2016 وان المنافسة ستنحصر بين شكري والأشيقر وكلاهما يمتلكان سيرة ذاتية جيدة ولكن الأشيقر هو الأفضل .

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