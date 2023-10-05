مسؤول عراقي:زيارة أردوغان إلى بغداد “مرهونة بحل الملفات الشائكة “

مسؤول عراقي:زيارة أردوغان إلى بغداد “مرهونة بحل الملفات الشائكة “
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول عراقي، اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق مرهونة بحل الخلافات حول عدد من الملفات.وكانت الحكومة العراقية قد أشارت، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، إلى زيارة مرتقبة لأردوغان إلى بغداد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين، وذلك عقب لقاء بين السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، فيما نقلت تقارير محلية عراقية عن مسؤولين أن الزيارة مقررة خلال مطلع يوليو/ تموز الماضي، لكنها لم تتم حتى اليوم.زيارة أردوغان مرهونة بحل ملفات شائكة،وقال مسؤول عراقي في مكتب رئيس الحكومة، إن زيارة أردوغان إلى بغداد “مرهونة بملفات شائكة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها”.

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