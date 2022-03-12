مساء اليوم.. اجتماع الصدر مع زعماء الاطار وتحالف السيادة لبحث توزيع المناصب

مساء اليوم.. اجتماع الصدر مع زعماء الاطار وتحالف السيادة لبحث توزيع المناصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر وتوت، السبت، عن لقاء اليوم لقادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتحالف السيادة في الحنانة مساء اليوم.وقال وتوت في تصريح صحفي، إن “ العامري والفياض والحلبوس والخنجر واحمد الاسدي  وصولوا الحنانة  لعقد اجتماع مساء اليوم في النجف بشأن تشكيل الحكومة وفق الرؤوية الإيرانية”.وأضاف أن “التطورات التي حصلت بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري جيدة ووضعت العملية السياسية في الطريق الصحيح للخروج من الانسداد الحاصل”.وكشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، في وقت سابق ، عن اتفاق بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اعلان الكتلة الأكبر التي تضم قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري خلال جلسة البرلمان المقبلة.

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