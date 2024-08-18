مستثمرين عراقيين يناشدون رئيس المجلس القضائي الأردني بالتدخل لتعرضهم للنصب والاحتيال

مستثمرين عراقيين يناشدون رئيس المجلس القضائي الأردني بالتدخل لتعرضهم للنصب والاحتيال
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عمان/ شبكة أخبار العراق- رفعت شركات ذات الجنسية الأردنية أصحابها من المستثمرين العراقيين دعوى قضائية ضد المدعو ( عامر يوسف حنا ما كنجي)  بتهمة النصب والاحتيال  بقيمة (40) مليون دولاراً ،والقي القبض على المتهم بتاريخ 17/8/2024 بموجب قرار قضائي ، لكن المؤسف في القضية أنه بعد إحالته لمحكمة صلح جزاء عمان ترك قاضي المحكمة  راشد الجزازي المتهم حرا طليقا ، وطالب أصحاب الشركات من رئيس المجلس القضائي الأردني التدخل في الموضوع لحسم القضية .

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