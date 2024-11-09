مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران

مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت ، الملحق العسكري الإيراني في بغداد ، اللواء مجيد قلى پور.ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للاعرجي، فإن الأخير بحث مع اللواء مجيد قلى پور، سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين بما يخدم مشروع المقاومة وحماية إيران ،وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب .وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض بشدة استخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة الحبيبة  إيران  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *