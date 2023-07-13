مستشار السوداني:الانبار الأكثر فسادا من باقي المحافظات

مستشار السوداني:الانبار الأكثر فسادا من باقي المحافظات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنف المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان الملا جياد، الخميس، الانبار الاكثر فسادا بين المحافظات العراقية، مبينا ان الجهود الحكومة مستمرة لمحاسبة الفاسدين. وقال جياد في حوار متلفز ، ان “محافظة الانبار تفوقت على صلاح الدين بالفساد خلال العامين الماضيين وقد احرزت المركز الاول بالفساد”. واضاف ان “الجهد الحكومي والرقابي بات ملموسا في مكافحة الارهاب حيث تم اعتقال 42 فاسدا في الشهر الماضي ما يعكس حجم الجدية لدى رئيس الوزراء”. واشار جياد الى ان ” تدوير المسؤولين والمدراء الامنيين امر صحيح وان صلاح الدين ظلت في صدارة الفساد طيلة 19 عاما وهي حاليا تحت الرقابة”.

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