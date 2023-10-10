مستشار السوداني:(1141)ناجية يزيدية يتسلمن رواتب شهرية من الحكومة الاتحادية

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مصادر سياسية:الرئيس التركي قال للحلبوسي والخنجر”كفى خلافات حول المناصب”
رشيد:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
رشيد يدعو تركيا لتوقيع إتفاقية أمنية على غرار النسخة الإيرانية
مسرور يطالب بصرف رواتب موظفي الإقليم شهريا وهو يرفض توزيعها بشكل مباشر من بغداد
ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
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مصادر أمنية مصرية:هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية
الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين
الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
إسرائيل تجند عشرات آلاف من جنود الاحتياط ردا على “طوفان الأقصى”
البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
رشيد:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
مسرور يطالب بصرف رواتب موظفي الإقليم شهريا وهو يرفض توزيعها بشكل مباشر من بغداد
ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
أمريكا:العلاقات مع حكومة السوداني وإطارها الحاكم”استراتيجية وطويلة الأمد”
اليوم..سعر صرف الدولار=164000 ديناراً
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- رياضية
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
أمريكا:العلاقات مع حكومة السوداني وإطارها الحاكم”استراتيجية وطويلة الأمد”
العامري:المقاومة س”تحرر “فلسطين تحت راية خامئني والزعماء العرب ضد تحريرها
نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة
الفياض والخنجر في أنقرة لبحث “إتفاق أمني بشأن تواجد pkk في الإقليم “وكذلك زيادة استثماراتهما في تركيا
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- اذاعة INN