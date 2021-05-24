مستشار بارزاني يقلل من أهمية مشروع برهم صالح في مكافحة الفساد

مستشار بارزاني يقلل من أهمية مشروع برهم صالح في مكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قلل كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الاثنين، من اهمية خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح امس بشأن مكافحة الفساد، عادا إياها محاولة من اجل تجديد ولايته في رئاسة الجمهورية.وقال محمود في تصريح أوردته صحيفة “العرب”، إن “الرئيس برهم صالح يحاول جديا ترك بصمة له ربما تدفعه إلى قصر الرئاسة ثانية”.وأضاف أن “صالح يواجه عثرات معقدة تبدو في غاية الصعوبة بسبب التفكك في معظم التحالفات السياسية عراقيا وكردستانيا، خاصة وأن حصوله على المنصب كان خارج التوافق الكردي”.وأعرب محمود عن “تخوفه من نتائج مثل هذه المشاريع لأن واقع الحال سيحيل هكذا مشاريع إلى أمنيات صعبة التحقيق يتم استثمارها انتخابيا كدعايات وشعارات لا وجود لها فعليا على الأرض”. 

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