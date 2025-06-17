مستشار برلماني: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد

مستشار برلماني: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد طالب الدفاعي، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات ستجري في وقتها المحدد في 11 تشرين الثاني من العام الحالي.وقال الدفاعي في بيان ، إنه “رغم ما يحصل في المنطقة من توترات كبيرة الا ان موعد الانتخابات لن يتغير ولن تؤثر هذه التوترات على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تقوم بعمل كبير”.وأضاف، ان “كل دول المنطقة تتأثر بالتوترات الحاصلة فيها، وتسعى الى انهائها لكي لا تمتد الى مناطق يمكن ان تشعلها باسرها، الا انه لا يعني ان تؤثر على سير الانتخابات العراقية التي ستجرى في موعدها”.

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