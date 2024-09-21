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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
إيران:حكومة الإطار برئاسة السوداني “مطيعة “جداً في تسديد مستحقات شراء الغاز
نائب:لا إتفاق سياسي على حل أزمة الرئاسة البرلمانية
حزب طالباني:انتخابات الإقليم ستغير واقعه سياسياً وإدارياً
مستشار حكومي:الجهاز المصرفي يعتاش على الإنفاق الحكومي ويفتقر للاستقلالية ويحتاج إلى إصلاح شامل
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
إيران:حكومة الإطار برئاسة السوداني “مطيعة “جداً في تسديد مستحقات شراء الغاز
مستشار حكومي:الجهاز المصرفي يعتاش على الإنفاق الحكومي ويفتقر للاستقلالية ويحتاج إلى إصلاح شامل
(38) مليون دولار استيرادات العراق من التفاح التركي خلال ثمانية أشهر
الصحة النيابية:فساد حكومي في بناء المستشفيات حسب الإتفاقية الصينية
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اليوم..أربع مواجهات في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم ..مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
تعرّف على تفاصيل المنحة الشهرية للفائزين بالبطولات العالمية والاولمبية
مدرب فريق النصر السعودي:أرضية الملعب سبب تعادلنا مع الشرطة
طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب:فساد القضاء والحكومة وراء سرقات المال العام
السوداني يوجه بتدقيق الأجهزة الإلكترونية والإتصالات قبل استيرادها
نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
مصادر أمنية:فضائح وزنا وابتزاز وسرقات من قبل محافظ ذي قار وبعض أعضاء مجلس المحافظة
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