مستشار حكومي:سيتم بناء (52) مجمعا سكنيا متكاملاً في (15) محافظة

مستشار حكومي:سيتم بناء (52) مجمعا سكنيا متكاملاً في (15) محافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، الثلاثاء، عدد المدن السكنية التي تضمنها برنامج حكومة السوداني والتي تتضمن بناء 52 مدينة سكنية متكاملة، وفيما كشف عدد وحداتها هذه المدن.وقال اللامي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “البرنامج الحكومي لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن بناء 52 مدينة سكنية متكاملة الخدمات تصل الوحدات السكنية فيها إلى نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية”، لافتا إلى، أن “هذه المدن ستوزع على جميع المحافظات“.وتابع، أن “هنالك دعما كبيرا توفره الحكومة لقطاع الصناعات الإنشائية لتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال بناء المدن السكنية”، مبينا، أن “توزيع الوحدات السكنية على المحافظات سيكون كالتالي:

– إقامة 3 مدن في محافظة البصرة بمعدل يصل إلى 70 ألف وحدة سكنية

– إقامة 6 مدن في محافظة بغداد بمعدل يصل إلى 150 ألف وحدة سكنية 

– محافظة النجف الأشرف 144 ألف وحدة سكنية

– محافظة صلاح الدين 113 ألف وحدة سكنية 

– محافظة بابل 110 آلاف وحدة سكنية 

– محافظة واسط 105 آلاف وحدة سكنية

– محافظة الأنبار 88 ألف وحدة سكنية

– محافظة ديالى 60 ألف وحدة سكنية 

– محافظة الديوانية 59 ألف وحدة سكنية

– محافظة كركوك 46 ألف وحدة سكنية

– محافظة ذي قار 44 ألف وحدة سكنية

– محافظة المثنى 36 ألف وحدة سكنية 

– محافظة نينوى 33 ألف وحدة سكنية

– محافظة كربلاء  30 ألف وحدة سكنية

– محافظة ميسان 8 آلاف وحدة سكنية

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