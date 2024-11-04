مستشار حكومي يتوقع ضربة إسرائيلية للحشد الشعبي

مستشار حكومي يتوقع ضربة إسرائيلية للحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أن العراق لا يريد أن تتحول أرضه إلى مسرح عمليات لأي طرف.وقال الشمري خلال حديث صحفي: “لا يمكن استبعاد إمكانية حصول ضربة إسرائيلية للعراق لكننا لا نريد إعطاء مبررات لإسرائيل للقيام بذلك”.وشدد الشمري ، “العراق يتواصل مع دول الجوار سعيا لخفض التصعيد في المنطقة”.وأشار إلى أن الحكومة العراقية “تتحرك سعيا لعدم إعطاء مبرر لإسرائيل لاستهداف الأراضي العراقية”.كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى لزيادة رقعة الصراع في المنطقة.

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