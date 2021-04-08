مسرور:أفضل قرار صدر عن المجتمع الدولي هو جعل “كردستان”ملاذاً آمناً

مسرور:أفضل قرار صدر عن المجتمع الدولي هو جعل “كردستان”ملاذاً آمناً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس على حاجة الإقليم والعراق كافة إلى دعم أمريكا وبريطانيا المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب، وكذلك في عملية إعادة النازحين إلى ديارهم.جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة الذكرى الـ 30 على صدور القرار رقم 688 والخاص بإنشاء ملاذ آمن لإقليم كوردستان العراق.ووصف بارزاني منطقة حظر دولية في الإقليم بأنها “كانت أفضل قرار يصدر عن المجتمع الدولي” في القرن المنصرم.واستطرد قائلا: نحن بحاجة الى مواصلة الدعم الدولي لنا فمن دونه لن نتمكن من اعادة النازحين الى ديارهم.وشدد رئيس حكومة الإقليم على إن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا على الإقليم والعراق كافة، ونحن بحاجة الى دعم أمريكا وبريطانيا لمواجهته، مردفا بالقول إن دعم التحالف الدولي لكوردستان والعراق مهم جدا في هزيمة الإرهاب.وأكد على الدور الذي أدته قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش قائلا إن: البيشمركة كسرت أسطورة داعش.وعن اتفاقية سنجار المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية قال بارزاني إن هذه الإتفاقية لم يتم تنفيذها للأسف.

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