مسرور:لن نحترم المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية!!

مسرور:لن نحترم المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت، إن “حكومة كردستان لن تتخلى مطلقاً عن حقوقها القومية “.وذكر بارزاني في بيان ، إنه “بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة التي انطلقت شرارتها عام 1991، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعموم الكردستانيين، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وعوائل الشهداء الشامخين”.وأضاف، “لقد شكّلت الانتفاضة نقطة تحول تاريخية وإرادة ورسالة قوية ومؤثرة للشعب الكردستاني في رفض القمع والاحتلال والقهر، وكانت ثمرة تلاحم وتوحد جميع أهالي كردستان بمختلف مكوناتهم، وقد تحققت في ظلها منجزات عظيمة، ومكّنت شعب كردستان من الظفر بمؤسسات دستورية، ليمضي في مسيرته نحو غد أفضل”.وتابع، “ولقد كانت إحدى أهم رسائل انتفاضة عام 1991 هي أن شعب كردستان لن يتخلى مطلقاً عن حقوقه ومطالبه القومية والعيش في حياة حرة وكريمة، وقد ضحى بالغالي والنفيس في سبيل ذلك، واليوم، يتحتم على القوى والأطراف وشعب كردستان عامة، الدفاع بالعزيمة نفسها التي عُرف بها خلال الانتفاضة، عن المنجزات والحقوق المشروعة التي تحققت بدماء آلاف الشهداء”.ومضى إلى القول: “وإذ نطمئن الشعب الكردستاني الصامد، بأننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا الدستورية ولن نحترم قرار المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية لأننا الأقوى!!.

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