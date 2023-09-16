مسرور يأمر الغمّان شيعة السلطة وغيرهم من الفاسدين بتعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم

مسرور يأمر الغمّان شيعة السلطة وغيرهم من الفاسدين بتعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،  الخميس الماضي، في قصر بغداد، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي الرفيع المرافق له.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه جرى، خلال اللقاء، تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث أعرب الرئيس عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.وأكد رئيس الجمهورية دعمه لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مشددا على ضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.كما أشار رشيد إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها وحسب الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مؤخرا.بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.كما دعا مسرور بارزاني إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.يذكر ان قانون الموازنة ألزم حكومة البارزاني تقديم 50% من إيرادات المنافذ والرسوم والضرائب وأفيرادات النفطية للخزينة الاتحادية مقابل صرف حصة الإقليم في الموازنة ،ولكن كعادة الإقليم  لم يسلم بغداد دينارا واحدا رغم كل قوانين الموازنات السابقة جراء فساد وهوان ضعف المركز.

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