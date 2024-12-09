مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا

مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي،الاثنين، احترام إرادة الشعب السوري في إجراء التغيير وبناء دولته.وقال المالكي في حديث صحفي: “نحترم إرادة الشعب السوري الشقيق في إجراء التغيير وبناء دولته بعملية سياسية تشترك فيها كل مكونات الشعب السوري دون تهميش وإقصاء”.ودعا “الشعبين العراقي والسوري، إلى التماسك بكل مكوناته والحفاظ على سلامة البلاد والعملية السياسية ورفض أي محاولة للتعرض لوحدته الوطنية العراقية وان يضربوا مثالا بالحرص والالتزام بالدولة والنظام”.يذكر ان المالكي خلال تصريحاته السابقة آخرها قبل 48 ساعة دعا إلى مقاتلة جبهة تحرير الشام والدفاع عن بشار الأسد .

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