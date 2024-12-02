مشاركة منتخب الناشئين العراقي في رفع الأثقال في بطولتين قارية وعالمية

مشاركة منتخب الناشئين العراقي في رفع الأثقال في بطولتين قارية وعالمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، اليوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الناشئين في بطولتين قارية وعالمية الأربعاء المقبل.‏وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل، في حديث صحفي، إن “المنتخب العراقي للناشئين سيشارك ببطولتين خارجيتين في قطر والبحرين لرفع الأثقال”.‏وأضاف أن “منتخب الناشئين سيشارك بلاعبين في بطولة العالم المقررة في قطر يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من الشهر الجاري، كما سيشارك المنتخب بفريق متكامل في بطولة أخرى وهي بطولة آسيا لرفع الأثقال المقررة في البحرين بنفس الوقت”.وبين أن “البطولتين ستكونان متزامنتان للمدة من 4 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركة عالمية وآسيوية واسعة”، مشيراً إلى أن “الاتحاد أقام لرباعي العراق معسكرات تدريبية متواصلة داخلية استعداداً للبطولتين المرتقبتين”.

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