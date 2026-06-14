مشهد قصير.. من واقعنا المنير

منهل الهاشمي

حول مراسم استلام المخدة الرئاسية فخامة الرئيسالوظيفة الرسمية : رئيس جمهورية العراقالوظيفة الفعلية : سايق مخدةالرئيس السابق (مسلما المخدة الى اللاحق) : المخدة… قصدي العراق أمانة بركَبتكالرئيس اللاحق : لا توصّي حريص…. خخخخخخخخخ (بعد مرور 4 سنوات) المُرافق.. مو (المَرافق !!) هارعا نحو فخامته قائلا : اكَعد فخامتك.. اكَعد

الرئيس يهبّ من نومه فزِعا : لك شكو.. شكو.. قامت القيامة.. صار انقلاب ؟!!

المُرافق : لا فخامتك لا هذي ولا ذيج.. بس خوش دجاجة.. وخوشديج

فخامته مزهوا ببجامته : شنو ؟!

المرافق : العفو فخامتك.. طلعت عالترابي … اقصد الدورة البرلمانية انتهت

فخامته : صدك جذب شبسرعة.. عبالك البارحة نمت.. (مستطردا).. تصدك ؟.. 4 سنوات متواصلة نايم.. بشرفي دقيقة وحدة ما ارتاحيت

المرافق (مواسيا) : كان الله في العون فخامتك.. بس اذا كان الشعب ينسى.. فالله والتاريخ ما ينسى

فخامته : عموما.. انطي خبر لمعالي وزيرة المالية… حتى تحولي على حسابي بلندن مكافأة نهاية الخدمة وكل مستحقاتي الرئاسية.. راح احجز على اول طيارة للندن.. الحمد لله قدمنا كل اللي نكدر عليه من خدمة للشعب…. وحي اور !!