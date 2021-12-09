مصادر:الإطار التنسيقي قارب على التفكك

مصادر:الإطار التنسيقي قارب على التفكك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكرت مصادر سياسية مطلعة، الخميس، أن “الفائزين في الانتخابات من الإطار التنسيقي لن يشعروا بقلق من الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات”.واكدت تلك المصادر على أن تحالف دولة القانون سيغادر الإطار التنسيقي واحتمال يلتحق به تحالف الفتح الحاصل على 17 مقعداً .واضافت المصادر،إن سبب المغادرة لإبداء مرونة في تشكيل الحكومة المقبلة مع التيار الصدري وبعد وصول خبر من المحكمة الاتحادية على المصادقة على النتائج الانتخابية.فأن الاطار التنسيقي سيخضع لقرار المحكمة الاتحادية في النهاية .

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