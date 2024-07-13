مصادر:البنك الفدرالي الأمريكي أبلغ محافظ البنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع اليوان الصيني

مصادر:البنك الفدرالي الأمريكي أبلغ محافظ البنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع اليوان الصيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن وزارة الخزانة الأمريكية  اصدرت أمرها إلى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بالتوجه إلى واشنطن  للتباحث بشأن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في إيقاف تعامل بغداد باليوان الصيني.وقالت المصادر، إن العلاق غادر الى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي للقاء المسؤولين في البنك الفيدرالي والخزانة الامريكية.وأضافت، أن العلاق يبحث مع المسؤولين الأمريكيين قرار وقف تعامل العراق باليوان الصيني، مبينة أن محافظ البنك المركزي يبحث ايضا خلال زيارته الالتزامات المطلوبة بشأن المصارف العراقية المحرومة من التعامل الدولار.وتأتي زيارة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق الى واشنطن بالتزامن مع قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار امام الدينار، وبعد مضي اكثر من شهرين على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة.

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