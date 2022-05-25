مصادر:الحلبوسي يفرض صمت إعلامي على كوادره من سكنة المناطق المختلطة

مصادر:الحلبوسي يفرض صمت إعلامي على كوادره من سكنة المناطق المختلطة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء، عن فرض “الصمت الإعلامي” على قادة تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور لتفادي الصدام مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني.وقالت المصادر ،ان” تحالف الحلبوسي جزء ليس قليل من قادته ونوابه من سكنة المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي وهي مناطق مختلف على إدارتها بين بغداد واربيل رغم انها اغلبها ذات غالبية عربية وترى في وجود الإدارة الاتحادية خيار لايمكن التراجع عنه”.واضافت المصادر،ان “تحالف الحلبوسي فرض صمت إعلامي غير معلن على قادته وحتى نوابه لمنع الادلاء باي تصريحات حيال المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المختلف عليها لتفادي أي خلافات مبكرة مع حزب البرزاني الشريك السياسي ضمن التحالف الثلاثي خاصة وان هناك تؤترات كبيرة بين اقطاب التحالف الذي بات مهدد بالانفكاك في أي لحظة بين الخلافات التي برزت بين الحلبوسي من جهة الزاملي في مجلس النواب قبل أسابيع”.وأشارت إلى أنه “من النادر ان تجد تصريح لأي قيادي في تحالف الحلبوسي حيال المادة 140 من الدستور رغم انها كانت أهم المحاور التي أثيرت في الانتخابات لكسب الاصوات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *