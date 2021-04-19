مصادر:القضاء طالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 4 نواب

مصادر:القضاء طالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 4 نواب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر صحافية، الاثنين، عن ارسال القضاء العراقي قائمة من نحو أربعة نواب لغرض رفع الحصانة عنهم، فيما أكدت صدور قائمة أخرى بمنع سفر عدد كبير من السياسيين.وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير ، أن القضاء العراقي أرسل قائمة من نحو أربعة نواب لغرض رفع الحصانة عنهم بسبب صدور مذكرات اعتقال بحقهم”.وأضافت، أن “البرلمان العراقي الذي تنتهي عطلته التشريعية في العشرين من الشهر الحالي سوف يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيصوت على رفع الحصانة من عدمه”.وأشارت الصحيفة إلى أن “قائمة أخرى صدرت من جهات عليا بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *