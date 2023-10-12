مصادر:اللهيان في بغداد اليوم لبحث تعزيز أمن الحدود الإيرانية وزيادة حجم صادراتها للعراق

مصادر:اللهيان في بغداد اليوم لبحث تعزيز أمن الحدود الإيرانية وزيادة حجم صادراتها للعراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور العاصمة بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة، للقاء عدد من المسؤولين العراقيين.وذكرت المصادر ، أن ” وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيعقد في العاصمة بغداد سلسلة مباحثات مع مسؤولين عراقيين، حوّل الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران”.وأضافت، أنه “سيتم بحث الملف الاقتصادي وزيادة جم الصادرات الايرانية للعراق “.وأكدت ان زيارته ليس لها علاقة بالانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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