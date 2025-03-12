مصادر:امريكا تطالب حكومة الإطار بإطلاق سراح الإسرائيلية (تسوركوف) المختطفة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي

مصادر:امريكا تطالب حكومة الإطار بإطلاق سراح الإسرائيلية (تسوركوف) المختطفة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر سياسية مطلعة،الأربعاء، إن آدم بولر المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن سافر إلى العراق الشهر الماضي سعيا لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت في العراق قبل نحو عامين.ومنذ توليه منصبه، كثف بولر جهوده لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، الباحثة بجامعة برينستون التي اختفت في العراق خلال رحلة بحثية في مارس/ آذار 2023، وحث الحكومة العراقية علنا على مساعدتها في العودة إلى وطنها.وقالت إيما تسوركوف شقيقة إليزابيث لرويترز في بيان “لقد فعلت إدارة ترامب في بضعة أسابيع أكثر مما فعلته الإدارة السابقة في عامين تقريبا”.وأضافت “أنا ممتنة بشكل خاص للمبعوث الخاص بولر لتوجهه مباشرة للاجتماع مع رئيس الوزراء (محمد شياع) السوداني في بغداد. تواصله مع السوداني يبين أن الولايات المتحدة تحمل السوداني مسؤولية إيجاد وسيلة لإعادة شقيقتي إلى الوطن”.وأكد مسؤول عراقي اشترط عدم الكشف عن هويته أن بولر زار العراق في فبراير/ شباط لمناقشة قضية تسوركوف، لكنه لم يخض في تفاصيل.وقال أحد المصادر “إن بولر يسعى إلى التفاوض على اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح تسوركوف مقابل ستة من أعضاء حزب الله اللبناني”، مضيفا أن “جهودا حكومية حثيثة تُبذل لإعادتها”.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مكتب بولر “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتهاون مع احتجاز رهائن من مواطني الولايات المتحدة أو شركائنا مثل إسرائيل. لقد أكدنا للحكومة العراقية وسنواصل التأكيد على ضرورة إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي”.

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