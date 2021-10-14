مصادر:قاآني يلتقي الحلبوسي والخنجر في أنقرة

مصادر:قاآني يلتقي الحلبوسي والخنجر في أنقرة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الخميس، إن إسماعيل قاآني اجتمع بكل من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في أنقرة  يوم 4/10 ،واكدت المصادر،إن الاجتماع جرى داخل السفارة الإيرانية في العاصمة التركية بعد نهاية لقائهما مع الرئيس التركي أردوغان ،واضافت، ان قاآني طلب من الحلبوسي والخنجر مواصلة تحالفهما مع القوى الولائية وتحت أمرة نوري المالكي وهادي العامري وأن إيران تعتمد عليهما في  المحافظات السنية خدمة للمشروع الإيراني ، وتابعت، ان الحلبوسي والخنجر تعهدا لقاآني بتنفيذ التوجيه الإيراني مثلما تعهدا لقاسم سليماني  من  قبل خلال تواجدها في تحالف البناء  ,وأوضحت المصادر، إن أصل حضور الخنجر والحلبوسي في يوم واحد في العاصمة التركية جاء بتوجيه قطري لتوحيد الرؤى ورسم السياسة القطرية الإيرانية التركية في العراق ، وإشارت المصادر إلى إن أردوغان طلب من الحلبوسي والخنجر خلال لقائمها  رفضه القاطع ان يقوم اي منهما او اتباعهما بالكلام في بغداد نيابة عن الموقف التركي الرسمي ، مؤكدا ان انقرة لا تريد ممثلين عراقيين لها ، وانّ لديها حكومتها التي تتحدث باسمها وتقدم الطلبات التي تريدها من بغداد ، وليس هناك اي طرف عراقي يمثلها ، مشيرا الى ما حدث من اخفاقات محرجة سابقاً . وقال ان الايرانيين كانوا صادقين معه في مجريات الامور اكثر من الذين رفعوا شعارات السُنة.

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