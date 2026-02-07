مصادر إطارية: العبادي مرشح التسوية بدلا من المالكي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر إطارية،السبت، أن “الاطار يتداول بصورة غير معلنة آلية استبدال نوري المالكي، بشخصية مقبولة أو مرشح تسوية”، مبينة أن “الشخصية المحتملة ستُسمّى وتُزكّى من قبل المالكي حصراً”.وأشارت إلى أن ما يُتداول في كواليس الإطار التنسيقي، يرجّح عدة أسماء ذات ولاء إيراني، .وتابعت المصادر، حديثها بالقول إن “هناك شخصية يتم التكتم عليها قد يُصار إلى طرحها، أو الذهاب إلى سيناريو الإطار الأول، وهو تسمية حيدر العبادي كمرشح تسوية”، مؤكدة أن “الجميع منشغل في كيفية معالجة الانسداد السياسي وتجنيب البلاد أية تبعات غير محسوبة”.يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستخدام “مجموعة كاملة من الأدوات” لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي ومنع ترشح المالكي لمنصب رئاسة وزراء العراق.

