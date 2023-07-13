مصادر سياسية:أحزاب ديالى ترفض التحالف مع حزب الحلبوسي الفاسد

مصادر سياسية:أحزاب ديالى ترفض التحالف مع حزب الحلبوسي الفاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الخميس، عن إخفاق حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في التحالف مع حزبين في ديالى.وقالت المصادر ،ان” حزب الحلبوسي اخفق في التحالف مع حزبين في ديالى ابزرهما بيارق الخير رغم محاولاته المتكررة”.واضاف،ان” حزب تقدم في وضع صعب حاليا في ظل محدودية اوراق القوة لديه خاصة وانه فقد العديد من القيادات المهمة بسبب الخلافات بين اقطابه”.واشار الى ان” خسارة تقدم بالانتخابات القادمة ستضع نهاية له ليس في ديالى بل بجميع المحافظات “.وتتصاعد حدة الحملة الرقابية الحكومية والقضائية من اجل الايقاع بالفاسدين الانبار لتصل الى محافظة صلاح الدين وتفتح ابواب التحقيق نحو نينوى، وسط سيل كبير من التهم ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه المتورط بأغلب تلك القضايا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *