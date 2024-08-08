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حزب طالباني:اجتماعات السوداني مع قوى كركوك لم تحقق تقدم تجاه تشكيل الحكومة المحلية
نائب:العمالة الأجنبية غير المرخصة تغزو العراق
إحالة مجاري قضاء “السنية” في الديوانية إلى شركات المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد الشعبي
دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصادر سياسية:إيران لن توجه أي ضربة تجاه حبيبتها إسرائيل لخدمة المشروع المشترك ضد العرب والإسلام
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الاتحاد العراقي لكرة القدم: لا تغيير في مدرب المنتخب العراقي
منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا
المنتخب الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
اليوم ..مباراة المغرب x إسبانيا ..ومصر x فرنسا
العراق يشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية الشهر الحالي
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
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- اذاعة INN