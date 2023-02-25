مصادر سياسية:الخنجر سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن الحلبوسي

مصادر سياسية:الخنجر سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن الحلبوسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن انتهاء رئيس تحالف السيادة من تسمية فريقه الانتخابي وتفاصيل الحملة بمعزل عن شريكه محمد الحلبوسي، مبينا ان اعلان الانفصال بات قريبا للغاية.وقالت المصادر ،ان” خميس الخنجر رئيس تيار المشروع العربي عقد ثلاثة لقاءات متعاقبة مع قيادات سياسية في ديالى خلال اسبوعين شملت اعضاء في مجلس المحافظة لدورات متعددة في اطار مساعيه لتشكيل فريقه القادم لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.واضافت،ان” كل المؤشرات تدلل بان الخنجر سيدخل الانتخابات القادمة في قائمة منفصلة وليست موحدة مع الحلبوسي في دلالة على قرب التفكك داخل تحالف السيادة”.واشارت الى ان” الخنجر عبر في لقاءاته مع القيادات السياسية في ديالى عن استياء من محاولة اطراف في السيادة فرض هيمنتها ما دفع الى انسحابات متكررة داخل السيادة”، لافتا الى ان “دخوله في قائمة منفصلة عن الحلبوسي تدعمه اغلب قيادات المشروع العربي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *