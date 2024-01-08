مصادر سياسية:التركمان بيضة القبان في حسم منصب محافظ كركوك

مصادر سياسية:التركمان بيضة القبان في حسم منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ،الأثنين، ان ” القوى السنية الفائزة في كركوك عقدت اجتماعات عدة مع قيادات الاطار التنسيقي في بغداد لبحث ملف إدارة كركوك”. وأضاف ان “المقاعد العربية بلغت ستة مقاعد في حين حصلت القوى التركمانية على مقعدين ما يجعلها مؤهلة الى تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة الذي سيؤلف من 16 مقعدا حصلت القوى الكردية على سبعة منه والمقعد المتبقي للمكون المسيحي”. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة “بابليون” المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق.

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