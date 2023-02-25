مصادر سياسية:الحكومات المحلية في المحافظات يشوبها الفساد والضعف

مصادر سياسية:الحكومات المحلية في المحافظات يشوبها الفساد والضعف
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت مصادر سياسية، اليوم السبت، ان عمل الحكومات المحلية في المحافظات يشوبه الفساد والضعف الكبير طيلة الفترة الماضية.وقالت المصادر، ان “غياب مجالس المحافظات اثر بشكل كبير على اداء المحافظين لغياب الجهة الرقابية المتمثلة بمجالس المحافظات”.وأضافت، انه ” من خلال الاطلاع على عمل المحافظين وجد هناك فساد وضعف كبير خلال فترة غياب مجالس المحافظات المحلية خلال الفتر ة الماضية”. تستعد الكتل السياسية إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة بعد اجراء تعديل على قانون الانتخابات خلال جلسات البرلمان المقبلة.وأنهى مجلس النواب منتصف الشهر الحالي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

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