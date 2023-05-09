مصادر سياسية:الخنجر سيتحالف مع السامرائي والنجيفي في الانتخابات القادمة

مصادر سياسية:الخنجر سيتحالف مع السامرائي والنجيفي في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تؤكد المصادر السياسية، الثلاثاء، عزم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الإعلان عن تحالف انتخابي جديد بمعزل عن شريكه في الانتخابات الماضية محمد الحلبوسي.وتقول المصادر ، ان “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر تعمد إظهار الخلاف بشكل علني مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعقده سلسلة مفاوضات مع معارضين للأخير”. وأضافت، ان “رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي ابلغا الخنجر بضرورة ترك الحلبوسي بمفرده من اجل خوض الانتخابات المقبلة بالتشارك”. وأشارت الى ان “الخنجر وافق بشكل فوري على تلك الطلبات وقد عقد عدة اجتماعات لغاية منتصف الليل مع مشعان الجبوري وعادل المحلاوي باعتبارهما أكبر الشخصيات المنشقة عن تحالف تقدم بسبب الخلافات مع الحلبوسي لتوسيع الجبهة ضده.

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