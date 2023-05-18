مصادر سياسية:الخنجر يبتعد عن الحلبوسي

مصادر سياسية:الخنجر يبتعد عن الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن قيام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بمنع استخدام مصطلح السيادة في النشاطات الحزبية والانتخابية في خطوة تؤكد الانشقاق بين محمد الحلبوسي والخنجر.وقالت المصادر ،ان”المشروع العربي اصدر توجيهات مشددة لنوابه وقياداته في ديالى في اعادة استخدام اسمه في انشطتهم بدلا عن السيادة في تصرف غامض لكنه يكشف عن بوادر تفكك تلوح بالافق”.واضافت،ان” نواب وقيادات المشروع العربي اعتمدت منذ اشهر طويلة مبدا تسمية السيادة في كل مشاركاتها السياسية والندوات والعودة الى الوراء دليل على قرب تفكك  التحالف الذي بدء يعاني مؤخرا من خلافات حادة بين اقطاب تقدم من جهة والمشروع العربي من جهة اخرى”.واشارت الى ان” موقف السيادة ضعيف جدا في ديالى مع بروز قوى سنية منافسة بدأت تستقطب شخصيات عشائرية واجتماعية نافذة في الاشهر الاخيرة”.ويعاني تحالف السيادة من مصاعب جمه في ضوء خلافات عميقة دفعت الى انسحابات متكررة .

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