مصادر سياسية:الرئيس التركي قال للحلبوسي والخنجر”كفى خلافات حول المناصب”

مصادر سياسية:الرئيس التركي قال للحلبوسي والخنجر”كفى خلافات حول المناصب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء القيادات السنية برئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان في انقرة. وقالت المصادر ، إن “الرئيس التركي ابدى امتعاضه الشديد من محمد الحلبوسي وكذلك رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بسبب الخلاف على السلطة”. واضاف ان “اردوغان ابلغ الطرفين بانه سيمنحهما الفرصة الاخيرة في ترتيب اوضاعهما السياسية بالعراق او استبدالهما بشخصيات اكثر كياسة منهما “، بحسب المصادر. واشار الى ان “المشروع الاماراتي له مواقف مختلفة مع تركيا بشان الملف العراقي الا انه جوبه برفض شديد من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “.

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