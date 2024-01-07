مصادر سياسية:(العيساوي،المشهداني،الكريم) احدهم لرئاسة البرلمان

مصادر سياسية:(العيساوي،المشهداني،الكريم) احدهم لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأحد، ان “حوارات جرت خلال الساعات الماضية ما بين أطراف سياسية مختلفة وتم خلالها الاتفاق على حصر الترشيح فقط بثلاثة شخصيات وهي كل من (سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم)”.وأضافت أن “هناك شبه اتفاق حصل على طريق اختيار احد هذه الشخصيات لرئاسة البرلمان من خلال أن يتنازل المرشح في الجولة الثانية، لمن يحصل منهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهنا سيبقى الحسم بيد النواب وتوجيهات زعماء الكتل السياسية إليهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *